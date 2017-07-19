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19 июля 2017, 12:30
биология генетика домашние животные

Споры об одомашнивании собак вспыхнули с новой силой

Erik F. Brandsborg/Flickr

Длительная дискуссия о месте и времени приручения людьми собак продолжилась публикацией в журнале Nature Communications нового исследования, согласно которому это событие произошло один раз, между 20 000 и 40 000 лет назад.

Напомним, что в 2016 году, проанализировав сотни геномов собак со всего мира, авторы другой работы пришли к выводу, что собак одомашнили дважды: в Европе и Восточной Азии, но генетических следов собак, появившихся в европейском центре одомашнивания, сейчас не осталось или почти не осталось. Однако с этими выводами согласили далеко не все ученые (подробнее об этом можно прочитать в очерке «Собак одомашнили дважды»).

В новом исследовании ученые из США, Германии, Франции и Ирландии сумели выделить геномы трех собак, останки которых были найдены при раскопках неолитических поселений. Два образца были обнаружены в Германии (возрастом 7000 и 4700 лет), а один – в Ирландии (5000 лет). Затем результаты сравнили с генетическими данными 5649 представителей семейства собачьих, включая современных домашних собак и волков.

По оценкам авторов работы, собаки и волки генетически разошлись между собой от 36,9 до 41,5 тысяч лет назад. А разделение домашних собак на две ветви (одна дала начало собакам Восточной Азии, а другая – собакам Европы, Африки, Западной и Южной Азии) произошло 17,5 – 23,9 тысяч лет назад. Поскольку одомашнивание должно было произойти между этими событиями, исследователи полагают, что оно случилось от 20 000 до 40 000 лет назад. При этом авторы работы говорят, что имеющиеся данные пока не позволяют определить, где приручили собаку, зато дают возможность утверждать, что это произошло единожды.

Исследование доступно в архиве биологических препринтов bioRxiv.org.

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