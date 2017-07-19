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19 июля 2017, 10:44
лингвистика медицина язык

Дети за месяц до рождения способны отличить английский и японский языки

В своем исследовании ученые (в центре - профессор неврологии Канзасского университета Кэтлин Густафсон) использовали новый неинвазивный метод – магнитокардиографию
В своем исследовании ученые (в центре - профессор неврологии Канзасского университета Кэтлин Густафсон) использовали новый неинвазивный метод – магнитокардиографию
Kansas University

Исследование ученых из отделения лингвистики и медицинского центра Канзасского университета показало, что дети за месяц до рождения способны отличить звучание английского и японского. По предположению ученых, дети реагируют на разницу в ритмических структурах фраз в этих языках.

Эксперименты по восприятию фраз на разных языках детьми раннего возраста проводились и ранее. Например, было показано, что младенцы изменяют скорость сосания материнской груди, когда звучащая в этот момент речь сменяется речью на другом языке. Проводилось исследование и восприятия речи во внутриутробном периоде. Ребенок в матке слышит приглушенные звуки звучащей снаружи речи. Разобрать отдельные звуки он не в состоянии, но ритм и интонацию голоса он воспринимает. Реакции восьмимесячных плодов на звучащую речь на разных языках были обнаружены при помощи ультразвукового исследования, но оставалось непонятным, на что именно реагирует ребенок: на смену языка или на то, что говорить начинает другой человек

В новой работе авторы воспользовались новым неинвазивным сенсорным методом – магнитокардиографией. Прибор способен регистрировать слабые магнитные поля, возникающие при сокращении мышц. Такой биомагнитометр способен значительно точнее, чем УЗИ, регистрировать сердечные сокращения ребенка. В США сейчас два подобных прибора, один из которых работает в медицинском центра Канзасского университета.

В эксперименте приняли участие 24 американки на восьмом месяце беременности. Для исследования был выбран двуязычный оратор, который начинал говорить на английском, а потом переходил на японский. Статистически значимые результаты показывают, что в случае такого перехода сердцебиение плода учащалось. Когда же продолжала звучать английская речь, изменений не наблюдалось. «Эти результаты говорят, что освоение языка может действительно начинаться еще во внутриутробный период, – говорит руководитель исследования Утако Минаи (Utako Minai). – Плод настраивает свои уши на язык, который он будет осваивать, даже до рождения, на основе речевых сигналов, доступных ему в утробе. Предродовая чувствительность к ритмическим свойствам языка может предоставить детям один из самых первых строительных блоков при усвоении языка. Мы считаем, что это чрезвычайно интересное открытие для фундаментальных исследований в области науки о языке».

Итоги работы опубликованы в журнале NeuroReport.

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