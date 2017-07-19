Госдума предложила расширить реновацию на все регионы России

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская намерена внести законопроект о расширении программы реновации на все регионы России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мной уже подготовлен проект о реновации в Российской Федерации, который будет осенью внесен», — цитирует агентство слова Хованской.

Депутат отметила, что есть уже несколько обращений от регионов, которые сообщают о своей готовности вступить в программу реновации.

В конце мая члены фракции «Справедливая Россия» предложили распространить реновацию жилого фонда на всю Россию. Сообщалось, что соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в середине июня. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что прежде чем говорить о перспективах распространения программы реновации жилья на всю страну, необходимо дождаться первых результатов ее реализации в Москве.

Сам Владимир Путин отмечал, что в масштабах страны под программу реновации подпал бы огромный метраж и потребовались бы масштабные вложения. Он отмечал, что Москва осуществляет программу за счет собственного бюджета, а на действующую в стране программу сноса и расселения из аварийного жилья средства выделяются из федерального бюджета.