Госдума приняла закон о курортном сборе в четырех регионах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает введение в режиме эксперимента с 1 мая 2018 года платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Пилотный проект рассчитан до конца 2022 года — по его итогам правительство примет решение об отказе от идеи или же о введении курортного сбора на территории всей страны.

Согласно законопроекту, максимальная ставка сбора сначала будет составлять 50 рублей в сутки, и только с 2019 года она поднимется до объявленных ранее 100 рублей.