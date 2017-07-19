19 июля 2017, 15:44
В Москве активисты атаковали здание Роскомнадзора
В Москве к зданию Роскомнадзора сегодня утром пришла группа молодых людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
«Утром, до начала рабочего дня, группа скрывающих свои лица молодых людей (пять человек) появилась перед входом в здание Роскомнадзора. На улице они сожгли один файер», — заявил он.
Когда на улицу вышла охрана здания, молодые люди покинули площадку. В итоге деятельности Роскомнадзора ущерба нанесено не было.
Активисты «Левого блока» заблокировали офис Роскомнадзора pic.twitter.com/u17eFBWFaR— Meduza (@meduzaproject) 19 июля 2017 г.
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