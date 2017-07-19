В Москве активисты атаковали здание Роскомнадзора

В Москве к зданию Роскомнадзора сегодня утром пришла группа молодых людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Утром, до начала рабочего дня, группа скрывающих свои лица молодых людей (пять человек) появилась перед входом в здание Роскомнадзора. На улице они сожгли один файер», — заявил он.

Когда на улицу вышла охрана здания, молодые люди покинули площадку. В итоге деятельности Роскомнадзора ущерба нанесено не было.