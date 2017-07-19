Сотрудников Госдумы обучат русскому языку за полмиллиона рублей

Аппарат Госдумы объявил конкурс на обучение сотрудников деловой речи и основам служебной деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сумма контракта составляет 522 тысячи рублей. Обучающие программы должны быть рассчитаны на 53 человека. Для сотрудников надо организовать два курса повышения квалификации по направлениям: «Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов» и «Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения».

Согласно программе первого курса, сотрудники изучат «трудные случаи» лексической стилистики: плеоназмы, тавтологию, проблему канцелярита и использования профессиональных терминов. Они узнают, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также наименования жителей различных городов. Вторая программа «обеспечит получение знаний о правах и обязанностях гражданского служащего, требованиях к служебному поведению». Сотрудники Госдумы изучат конституционные основы государственной власти, систему органов власти, деловой этикет, культуру речи и узнают о способах противодействия коррупции.

Как пояснил собеседник издания, повышать грамотность необходимо из-за новых функций аппарата нижней палаты парламента, которые появились в Думе с приходом спикера Вячеслава Володина.