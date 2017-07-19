Источник рассказал об уходе девяти сенаторов из Совфеда

После региональных выборов в сентябре Совет Федерации могут покинуть как минимум девять сенаторов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совфеде.

Верхнюю палату парламента могут покинуть Алексей Чекалин, Игорь Морозов, Александр Тотоонов, Сергей Катанандов, Николай Петрушкин, Олег Казаковцев, Андрей Соболев, Владимир Харламов и Олег Алексеев.

«По этим сенаторам принято решение, они не будут перенаправлены в Совет Федерации», — пояснил источник.