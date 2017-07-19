В Госдуме решили узаконить инвестиции с использованием криптовалют

Рабочая группа Государственной думы по оценкам рисков оборота криптовалют приступила к обсуждению поправок в законодательство, которые позволят узаконить инвестиции с привлечением этого вида расчетных средств. Об этом в среду пишет газета «Ведомости» со ссылкой на руководителя группы профессора МГИМО Элину Сидоренко.

По ее словам, существующее законодательство не позволяет урегулировать в правовом поле вопросы краудфандинга и договоров, заключенных в рамках ICO (Initial Coin Offerings — особый вид сбора средств компанией с использованием криптовалют, напоминающий размещение ценных бумаг на бирже).

Элина Сидоренко считает, что в России надо разработать законодательные механизмы проверки подобных контрактов, идентификации их участников, защиты права обладателей токенов на выполнение обязательств компаниями-эмитентами. При этом, по словам Сидоренко, поправки в законодательство необходимо внести после принятия закона о криптовалютах.

В других странах кладчики за биткоины или эфириумы получают от компании другую криптовалюту — токены. Ее можно обменять на продукты компании, которая выходит на ICO. По данным издания, только за последний год в мире состоялось свыше 150 ICO на общую сумму более 500 млн долларов.