Минтранс решил вернуть лицензирование автоперевозок свыше восьми человек

Министерство транспорта РФ внесло в правительство законопроект, возвращающий лицензирование пассажирских перевозок числом свыше восьми человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максима Соколова.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава государства обратил внимание на рост ДТП с участием автобусов. Путин при этом напомнил, что в 2011 году было отменено лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, включая автобусные, «и с этого времени неуклонно растет количество ДТП с участием автобусов». Глава государства поинтересовался у главы Минтранса, какие меры можно принять в ближайшее время в этой связи.

Максим Соколов заявил, что его ведомство предлагает вернуть лицензирование пассажирских перевозок числом свыше восьми человек. «Особую обеспокоенность вызывает то, что 40% таких ДТП совершены лицами, не имеющими статус хозяйствующего субъекта, то есть перевозками занимаются физические лица, а не организация, профессионально обслуживающая пассажиров», — сказал министр. Соколов при этом отметил, что соответствующий документ пока проходит экспертизу.