Россия увеличила вложения в госдолг США до максимума с октября 2014 года

Объем инвестиций России в государственные облигации США в мае 2017 года увеличился до 108,7 млрд долларов. Об этом свидетельствуют обновленные данные американского Минфина.

За май вложения российской стороны в госдолг США выросли на 3,8 млрд долларов и оказались на максимальном уровне за два с половиной года. Так, в октябре 2014 года инвестиции РФ в ценные бумаги США составили 108,9 млрд долларов.

Рост объема вложений в гособлигации США с начала текущего года. В январе и феврале Россия увеличила инвестиции на 100 млн долларов, в марте — на 13,5 млрд долларов, а в апреле — на 5,1 млрд долларов.

Раннее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия вкладывается в американские облигации, так как они являются одними из самых надежных ценных бумаг в мире. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инвестиции страны в госдолг, предложил запросить у Конгресса США данные о состоянии американской экономики, чтобы оценить риски для российских золотовалютных резервов.