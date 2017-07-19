Партиям поручили обсуждать кандидатуры губернаторов с Вайно и Кириенко

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о порядке согласования кандидатур на должность глав регионов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении указано, что «консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица» субъектов Российской Федерации проводятся руководителем администрации президента России [в настоящее время эту должность занимает Антон Вайно] «или первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации» [в настоящее время — Сергей Кириенко]. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

В конце июня в администрации президента прошел семинар для губернаторов. СМИ отмечали, что этот семинар был посвящен экономическим темам, и выборы глав регионов на нем не обсуждались.