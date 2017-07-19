Правительство отказалось откладывать реализацию «закона Яровой»

Правительство не стало переносить вступление в силу антитеррористических поправок, которые внесли Ирина Яровая и Виктор Озеров. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на официальный отзыв.

Кабмину было предложено перенести введение мер на пять лет. Однако в правительстве решили, что существующая версия поправок позволяет вводить закон в действие поэтапно, а у операторов связи и провайдеров, «будет достаточно времени для решения технических задач».

Как заявил изданию один из авторов законопроекта о переносе законопроекта Антон Беляков, по его мнению, «технически <…> введение "закона Яровой" либо затянется на неопределенный срок (более пяти лет), либо, что более вероятно, не наступит никогда».