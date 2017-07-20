Назначен новый директор космодрома Восточный

Новым директором космодрома Восточный назначен Валинур Агишев, сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Агишев Более 20 лет прослужил в вооруженных силах на космодроме Байконур, работал в филиале ЦЭНКИ-космоцентре «Южный, в 2011 году был назначен заместителем главного инженера «Южного».

В ЦЭНКИ отметили: «Перед Валинуром Агишевым стоят масштабные задачи — ЦЭНКИ необходимо завершить строительные работы на стартовом и техническом комплексах для обеспечения безопасности успешных пусков до конца 2017 года».

Прежний директор космодрома Восточный Игорь Светлов переведен на должность замдиректора филиала по наземной космической инфраструктуре.