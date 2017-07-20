Минздрав объявил о снижении потребления алкоголя в России

Уровень потребления алкоголя и смертность от отравлений в России продолжают снижаться, передают «Известия» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

По данным ведомства, в период с 2012 по 2016 год смертность от отравления алкоголем упала почти вдвое — до 5,6 на 100 тысяч человек. Снизилось и количество употребляемого алкоголя: если в 2012 году этот показатель составлял 12,4 литра на душу населения в год, то в 2016 году — 10,3 литра.

Напомним, 17 июля Минздрав опубликовал проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, в котором, в частности, предложено запретить продажу алкоголя по выходным, объяснив это предложение высокой смертностью от алкоголя среди трудоспособного населения страны.