Путин лично поздравил правозащитницу Алексееву с 90-летием

Президент РФ Владимир Путин 20 июля заехал в квартиру главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой на Старом Арбате, чтобы лично поздравить старейшую российскую правозащитницу с 90-летним юбилеем, передает РИА Новости.

Путин подарил юбилярше большой букет цветов и гравюру с изображением вида Евпатории, которое является малой родиной Алексеевой. Президент поблагодарил правозащитницу за все, что она сделала для людей.

В настоящее время Алексеева практически не выходит из дома, передвигаясь по квартире в коляске, однако продолжает оставаться главой МХГ, проводя совещания на дому. «Я в рабочем состоянии, но в сидячем», - говорит правозащитница.