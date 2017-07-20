Главу АСВ вызвали в Генпрокуратуру из-за банка «Югра»

Главу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрия Исаева вызвали в Генеральную прокуратуру для дачи объяснений, сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, в Генпрокуратуру также вызван глава временной администрации банка «Югра» Дмитрий Онегин.

Напомним, 19 июля Генпрокуратура оспорила два приказа Банка России, ограничивающих деятельность банка «Югра», указав, что из-за выплат бюджет понесет значительные потери (170 миллиардов рублей). Однако 20 июля АСВ объявило о начале страховых выплат вкладчикам «Югры».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в конфликт Банка России и Генеральной прокуратуры вокруг банка «Югра».