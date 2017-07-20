Мизулина повторно внесла в Думу законопроект о запрете бэби-боксов

Сенатор Елена Мизулина повторно внесла в Государственную Думу отклоненный ранее парламентариями законопроект о запрете бэби-боксов в России, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня член Совета Федерации Елена Мизулина повторно внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест для этого - бэби-боксов», - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Накануне Госдума отклонила предыдущий законопроект Мизулиной на ту же тему. Как заявили в пресс-службе сенатора, это произошло без обсуждения и без приглашения автора, что «является грубейшим нарушением регламента и ее конституционных прав как парламентария».

«Само существование возможности безнаказанно оставить новорожденного ребенка неизбежно стимулирует рост отказов от детей. Это крайне опасная тенденция, не говоря уже об этическом, моральном, нравственном аспектах. Поскольку ранее внесенный мной законопроект был отклонен депутатами с нарушением регламента, я приняла решение внести его повторно и на этот раз рассчитываю на открытое его обсуждение. Только так мы сможем получить объективный ответ на вопрос, нужен закон или нет», - цитирует пресс-служба Мизулину.

Законопроект предполагает введение административной ответственности юрлиц за организацию «анонимного оставления новорожденных детей» в виде административного штрафа в размере от 1 до 5 млн рублей, либо в виде приостановки деятельности юрлица на срок до 90 суток. В случае одобрения депутатами закон вступит в силу 1 января 2018 года, сообщили в пресс-службе Мизулиной.

Законопроект о запрете бэби-боксов был внесен в Госдуму летом 2016 года, хотя сами такие устройства существуют в России с 2012 года. Среди россиян есть как сторонники, так и противники бэби-боксов. Некоторые уверены, что такие устройства позволяют уменьшить число смертей новорожденных. Другие утверждают, что закрытие бэби-боксов не решит существующих проблем, связанных с отказами от нежеланных детей.