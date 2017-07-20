Госдума одобрила отмену бесплатного багажа по невозвратным авиабилетам

Госдума РФ утвердила во втором чтении поправки к Воздушному кодексу, отменяющие бесплатный провоз багажа при невозвратных билетах, пишет «Коммерсантъ».

Согласно законопроекту, билеты по невозвратному тарифу «могут не предусматривать» бесплатный провоз багажа. Для пассажиров с возвратными билетами планируется сохранить право провозить бесплатно минимум 10 кг багажа. Перевозчик обязан информировать пассажиров об этих правилах при покупке билета.

Нормы провоза ручной клади предлагается сохранить и внести в Воздушный кодекс отдельно. При этом требования к провозу ручной клади будет по-прежнему устанавливать перевозчик.

Идею поправок с 2012 года лоббировал «Аэрофлот» для развития лоукостера «Победа», сообщает издание. В первом чтении законопроект приняли еще в 2014 году, но затем рассмотрение документа отложили. По данным газеты, ко второму чтению поправки опубликовали 14 июля, тогда же их одобрил президентский Совет по кодификации. При этом вариант, одобренный советом, отличается от опубликованного на сайте Госдумы.

Теперь документ должны рассмотреть в третьем чтении. Предположительно, оно пройдет осенью. Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.