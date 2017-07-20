ЦБ отозвал лицензию у московского «Межтопэнергобанка»

Банк России издал приказ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «Межтопэнергобанк» (публичное акционерное общество) ПАО «Межтопэнергобанк» (рег. № 2956, г. Москва), говорится в пресс-релизе финансового регулятора.

ЦБ отмечает, что банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски и осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления требуемой информации в уполномоченный орган.

В банке назначена временная администрация. «Межтопэнергобанк» — участник системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Межтопэнергобанк» по состоянию на 01.07.2017 занимал 108-е место в банковской системе Российской Федерации.