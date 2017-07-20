ФНС подала иск к Браудеру на 3 млрд рублей по делу об акциях «Газпрома»

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подала иск на 3 млрд рублей к основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его деловому партнеру Ивану Черкасову в рамках дела о незаконной покупке акций «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Браудера Александра Антипова.

Браудер обвиняется в организации ухода от налогов и преднамеренного банкротства, а также в покушении на неисполнение обязанностей налогового агента, Черкасов – в соучастии. По подсчетам СК, в результате действий Браудера и Черкасова государству был нанесен ущерб в 3,5 млрд рублей.

Это дело выделили из общего производства, по которому Браудер ранее был осужден заочно вместе с юристом фонда Сергеем Магнитским, погибшим в СИЗО.

По словам Антипова, стороны завершили ознакомление с материалами дела и в ближайшее время его передадут в Генпрокуратуру.

«В деле очень много нарушений: в постановлении о назначении налоговой экспертизы говорится, что эксперту выдано для изучения около 295 томов, а защите предоставили для ознакомления с делом всего 59 томов, большое количество документов являются никем не заверенными ксерокопиями, что считается недопустимым доказательством», – подчеркнул адвокат.

По его словам, после ознакомления в СК направили ходатайства о прекращении дела.

По версии следователей, Браудер и Черкасов в 1996 году не перечисляли налоги с деятельности нескольких компаний, а впоследствии преднамеренно их обанкротили.

Кроме того, как считают в СК, Браудер незаконно приобрел акции «Газпрома», а затем пытался оказать влияние на компанию. В числе прочего, он требовал от «Газпрома» изменить устав общества, ревизионную комиссию, правление и состав директоров, а также выдвигал свою кандидатуру в совет директоров, а своего партнера – в состав ревизионной комиссии.