Россия попросила у США объяснить сообщения о продлении срока Буту

Москва попросила у властей США разъяснений в связи с сообщениями о продлении срока находящемуся в американской тюрьме россиянину Виктору Буту за якобы имеющие место нарушения режима, сообщает РИА Новости.

Ранее адвокат Викторы Бута Алексей Тарасов сообщил в интервью газете «Известия», что российскому бизнесмену увеличили срок заключения более чем на 40 дней за якобы производство алкоголя в камере. Адвокат утверждает, что Бут выращивал в камере чайный гриб, чтобы лечить желудок, и на протяжении нескольких месяцев употреблял настойку гриба.

«Мы проверяем появившиеся в СМИ накануне сообщения о том, что осуждённому в США российскому гражданину Буту на несколько недель продлено наказание за некие нарушения тюремного режима. Мы уже обратились к американским официальным лицам за разъяснениями», — заявил в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве.

Он отметил, что Россия очень внимательно следит за судьбой россиянина, «учитывая грубый произвол, которым с самого начала, с момента тайного ареста в 2008 году в Бангкоке, отличались действия против него американских спецслужб, следственных и судебных органов».

«Мы неоднократно заостряли перед Вашингтоном вопросы относительно неприемлемости фактических похищений россиян в третьих странах, жертвой чего стал Виктор Бут, однако американцы по-прежнему отказываются освобождать похищенных, превратили такую практику в дополнительный инструмент давления на Россию», — подчеркнул Кожин.

По его словам, Россия будет продолжать добиваться от США освобождения всех своих граждан, осужденных там «по сфабрикованным политизированным обвинениям».

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб, после чего его вывезли из Таиланда в США. Американские присяжные признали Бута виновным в подготовке «сговора с целью убийства граждан США, убийства военнослужащих и государственных служащих США, сговора с целью оказания материальной помощи террористической организации и сговора с целью купли-продажи зенитных ракет «земля — воздух». Он приговорен к 25 годам тюремного заключения.