Авиакомпании British Airways и Iberia закрыли свои представительства в России

Авиакомпании British Airways и Iberia, входящие в холдинг International Airlines Group, закрыли свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».

В обеих компаниях агентству подтвердили эту информацию. «Так было решено – переместить офисы в другие города вне России и осуществлять бронирование по телефону», – сказал представитель British Airways.

Московский офис British Airways располагался в аэропорту «Домодедово». Представительство испанской Iberia в Москве находилось в бизнес-центре «Бульварное кольцо» на Чистопрудном бульваре.