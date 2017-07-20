Минобороны опровергло подсчеты затрат на операцию в Сирию

Сумма в 140 млрд рублей, которую Россия, по подсчетам партии «Яблоко», якобы потратила за два года военной операции в Сирии, «взята с потолка», заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«В очередной раз вынуждены разочаровать всех бывших и будущих горе-бухгалтеров и аналитиков военных расходов. Затраты на проведение операции ВКС России в Сирийской Арабской Республике не превышают сметы Минобороны России на текущие мероприятия боевой и оперативной подготовки войск», – цитирует Republic пресс-релиз Минобороны.

В нем отмечается, что в военном ведомстве «безуспешно пытались обнаружить хотя бы контуры методики», использованной «Яблоком» при подсчетах.

Затраты РФ на военную операцию в Сирии в партии «Яблоко» оценили в размере от 108 до 140,4 млрд рублей. По оценкам партии, большую часть этой суммы составила стоимость боевых вылетов российской авиации (от 90 до 117 млрд рублей). Не менее 102 млн рублей, по подсчетам «Яблока», ушло на выплаты семьям погибших военных – на данный момент официально подтверждена гибель 34 российских военных в Сирии.

Пояснялось, что «Яблоко» пользовалась методикой РБК, при помощи которой в 2016 году полугодовую стоимость операции оценили в 38 млрд рублей. Эту же цифру позднее озвучил президент России Владимир Путин.

Однако, по мнению представителя Минобороны, «упоминание публикации годовой давности российского медиахолдинга в качестве неоспоримого критерия истины вряд ли может являться серьезным аргументом для громких политических заявлений».