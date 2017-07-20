Затраты РФ на военную операцию в Сирии оценили в 140 млрд рублей

Партия «Яблоко» подсчитала, что расходы российского бюджета на военную операцию в Сирии составили от 108 до 140,4 млрд рублей за два года, сообщают «Ведомости».

В частности, согласно подсчетам, боевые вылеты ВКС РФ обошлись в сумму от 90 млрд до 117 млрд рублей, пуски 71 крылатой ракеты типа «Калибр» стоили российскому бюджету от 3,5 млрд до 6,3 млрд рублей. Ущерб от потери военной техники оценили в 9,3–11,5 млрд рублей.

Около 3,3 млрд рублей израсходовано на выплаты военным и их питание. Не менее 102 млн рублей, по подсчетам «Яблока», ушло на выплаты семьям погибших военных – напомним, на данный момент официально подтверждена гибель 34 российских военных в Сирии.

Источник «Ведомостей» в Минобороны, между тем, заявил, что «многие допущения … абсолютно бессмысленны», в частности, включение стоимости потерянных самолетов и вертолетов в расходы бюджета «абсурдно», так как «эти машины были закуплены вне всякой связи с операцией».