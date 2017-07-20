20 июля 2017, 11:19
В школьную программу введут уроки о возвращении Крыма
Министерство образования и науки РФ намерено включить в школьную программу уроки современной истории России, в ходе которых школьникам будут рассказывать о воссоединении Крыма с Россией и последовавших за этим санкциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве рассказали: «Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России". Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ».
Список регионов, в которых пройдут такие уроки, не приводится.
Чтобы учителя могли «дать школьникам правильную информацию», педагоги получат от Минобрнауки методические указания.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое