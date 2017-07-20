ФБР заинтересовалось бизнесом Трампа с россиянами

ФБР изучит бизнес-сделки президента США Дональда Трампа и его коллег на предмет наличия связей с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, следователи намерены, в частности, изучить продажи апартаментов в зданиях Трампа, участие российских предпринимателей в разработке Trump SoHo Hotel. Также спецслужба интересуется конкурсом «Мисс вселенная-2013» в Москве, который организовывал Трамп, и продажей в 2008 году его дома во Флориде владельцу «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву.

По данным Bloomberg, ФБР уже изучает связи с Россией экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Кроме того, планируется проверить министра торговли США Уилбра Росса, который, по данным СМИ, контролировал сделку по продаже активов Банка Кипра российскому бизнесмену Артему Аветисяну, «связанному с президентом России Владимиром Путиным».