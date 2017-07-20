Естественная убыль населения РФ выросла почти втрое

С января по май 2017 года численность населения России сократилась на 31,1 тысячи человек, или на 0,02%, в результате роста естественной убыли населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистики, за первые пять месяцев естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек — это почти втрое выше, чем в аналогичном периоде 2016 года (41,6 тысячи). При этом на 72,2% естественную убыль компенсировал приток мигрантов в страну.

За рассматриваемый период в 21 субъекте России зафиксирован естественный прирост населения, при этом специалисты отметили снижение рождаемости в 84 субъектах, а смертности — в 63 субъектах РФ.