Дума установила возрастной ценз для главврачей больниц

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении закон, который вводит возрастные ограничения для руководящих сотрудников медицинских учреждений, сообщает РИА Новости.

В соответствии с законом возраст главврача в больнице, его заместителей и помощников не должен превышать 65 лет. По достижении указанного возраста сотрудники должны быть переведены на другие должности, которые соответствуют их профессиональной квалификации.

При этом учредитель лечебного учреждения может по представлению общего собрания работников организации продлить срок пребывания в должности главврача в больнице, его заместителей и помощников до 70 лет.

После рассмотрения Советом Федерации и подписания президентом закон вступит в силу с 1 октября текущего года.