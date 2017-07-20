ЕСПЧ присудил российским зекам 720 тысяч евро за отказ в праве голосовать

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал запрет заключенным голосовать на выборах в России нарушающим Европейскую конвенцию, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из истцов Игоря Трунова.

Ранее ряд осужденных в России к тюремному заключению лиц обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ в праве голосовать на выборах в Госдуму в декабре 2011 года.

Трунов, рассказывая о решении суда, сообщил: «Суд единогласно решил, что данный запрет нарушает ст. 3 протокола 1 Европейской конвенции ("Право на свободные выборы") и присудил 24 истцам по 30 тысяч евро плюс любые налоги, какие могут быть потребованы к уплате».

Напомним, в 2013 году ЕСПЧ в рамках рассмотрения дела «Анчугов и Гладков против РФ» потребовал от российских властей отказаться от абсолютного и автоматического запрета заключенным голосовать на выборах.

Однако Конституционный суд РФ счел исполнение этого требования невозможным.