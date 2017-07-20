Совет директоров российского партнера Siemens обсудил отставку гендиректора

Совет директоров компании «Силовые машины» рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора Роман Филиппова, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе предприятия. При этом результаты голосования не раскрываются.

13 июля российские СМИ сообщили, что ФСБ задержала и допросила Филиппова по делу о разглашении гостайны. После допроса он был отпущен и вернулся к исполнению своих обязанностей.

На следующий день источник сообщил о возможной переквалификации дела главы «Силовых машин» со статьи «разглашение гостайны» на «халатность».

«Силовые машины» являются соучредителем совместной с Siemens компании «Сименс технологии газовых турбин». Эта компания поставила газовые турбины Siemens в Крым для электростанций в Севастополе и Симферополе. Это произошло в обход контракта, запрещавшего такую поставку из-за санкций ЕС.

10 июля Siemens подала в суд на «Сименс технологии газовых турбин» и «Технопромэкспорт» (дочернее предприятие «Ростеха») с требованием вернуть все четыре поставленные турбины.