ФСБ завела дело о закупках МЧС беспилотников по завышенным ценам

ФСБ возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий высокопоставленными сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) при закупках для ведомства беспилотников по завышенным ценам, пишет «Фонтанка».

Утверждается, что в департаменте развития министерства, которое курирует закупки, 18 июля прошел обыск, при этом в ходе беседы со следователями одному из представителей руководящего состава департамента стало плохо, ему вызвали скорую. На следующий день, 19 июля, глава МЧС Владимир Пучков впервые за всю историю не появился на заседании Центральной аттестационной комиссии МЧС, где он выполняет роль председателя.

По данным издания, дело связано с закупками беспилотных летательных аппаратов. Первые крупные контракты на их закупку заключили в 2015 году. Как утверждает «Фонтанка», МЧС приобрело двести китайских дронов Phantom по 190 тысяч рублей за штуку при том, что их розничная цена составляет около 60 тысяч рублей (при покупке допоборудования - до 100 тысяч рублей).

В 2016 году планировалась закупка еще 600-700 аналогичных аппаратов. При этом специалисты отмечали, что по своим «бытовым» характеристикам закупаемая техника не приспособлена для участия в спасательных операциях.