Приставы опровергли сообщения о прощении долгов на триллион рублей

Федеральная служба судебных приставов прокомментировала сообщения о том, что судебные приставы могут списать в 2017 году около триллиона рублей безнадежных долгов россиян перед банками, сообщает РИА Новости.

Соответствующая публикация появилась 20 июля в газете «Известия». Издание сообщило, ссылаясь на данные ФССП, что за первые пять месяцев текущего года в ФССП поступило 4 млн исполнительных производств о взыскании банковских долгов на сумму более 2 трлн рублей, 817 тысяч производств уже прекращено без взыскания.

Однако в ФССП заявили: «Только 11%, или 488 тысяч от общего количества исполнительных производств … окончено в связи с невозможностью взыскания задолженности по кредиту».

В ведомстве также подчеркнули, что с начала года уже взыскана сумма, на 48% превышающая показатель годом ранее.