Путин допустил помилование экс-сенатора Изместьева по просьбе Алексеевой

Президент России Владимир Путин не исключил помилования приговоренного к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления экс-сенатора Игоря Изместьева, сообщает ТАСС.

«Да, президент сказал, что это возможно и что на это потребуется время», - сообщил агентству пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О помиловании Изместьева президента 20 июля попросила правозащитница, основательница Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, когда Владимир Путин приехал поздравить ее с 90-летним юбилеем.

Позднее Алексеева рассказала по видеосвязи на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что в ответ на ее просьбу президент пообещал помиловать экс-сенатора.

Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.