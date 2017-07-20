Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном

Спецпредставитель президента России по кибербезопасности Андрей Крутских назвал Россию великой кибердержавой и киберслоном, сообщает «Интерфакс».

«То, как ищут нашего сотрудничества и взаимодействия показывает, что мы - боевой слон, киберслон, что мы действительно великая кибердержава, несмотря на многие недоделки в этой области», - заявил Крутских журналистам.

«Жалко, что не все оборудование производим сами, но, как вы слышали нашего президента, мы формируем наше родное киберзамещение западных гаджетов, и думаем, что в ближайший год-полтора сможем похвалиться нашими техническими достижениями, которых немало уже и сейчас»,- добавил спецпредставитель президента.

По его словам, «нельзя только на иностранном оборудовании быть кибердержавой, это не та отрасль».