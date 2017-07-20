Послу России в США подобрали должность в комитете Совета Федерации

Посол России в США Сергей Кисляк, который, как ожидается, станет сенатором от Мордовии, может получить пост заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, сообщает РБК со ссылкой на источники в верхней палате

​«Это самый подходящий для него пост, учитывая его опыт и бешеную активность. Думаю, они с пунктуальным Косачевым будут отлично дополнять друг друга», — сказал один из собеседников издания. Предположительно Кисляк займет место одного из нынешних заместителей Косачева - Александра Тотоонова, полномочия которого заканчиваются в октябре.

Источник РБК подтвердил информацию «РИА Новости», что Кисляк будет выдвинут в верхнюю палату от временно исполняющего обязанности губернатора Мордовии Владимира Волкова. Это произойдет осенью, после единого дня голосования 10 сентября. Свой список из трех кандидатов в сенаторы Волков огласит в пятницу, 21 июля, после выдвижения его кандидатуры на пост главы республики.

Поскольку Кисляк является чрезвычайным и полномочным послом, к нему не относится требование «ценза оседлости», по которому выдвиженцы в Совет Федерации от региона должны прожить там пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо 20 лет в совокупност.

Дипломатический стаж Сергея Кисляка составляет 40 лет. В июле 2008 года он был назначен послом России в США. С февраля 2017 года дипломат оказался в центре политического скандала, когда стало известно, что советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Флинн несколько раз встречался и созванивался с Кисляком, в частности в день объявления новых санкций США из-за «вмешательства в американские выборы».

В марте CNN охарактеризовало Кисляка как «главного шпиона» России. В расследовании о возможном российском вмешательстве в выборы он стал одной из ключевых фигур, за что американская пресса назвала его «токсичным послом».

О том, что Кисляк покидает пост российского посла в США, написал в своем твиттере 26 июня бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение «фантомными болями Макфола по неудавшейся дипломатической карьере».