Первый приговор по делу о хищениях в Минкульте стал условным

Дорогомиловский суд Москвы вынес первый приговор по делу о хищении государственных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, главным фигурантом которого является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, сообщает ТАСС.

Советник гендиректора ООО «Линнит-Консалт» Никита Колесников приговорен к пяти годам условно.

«Суд признал Колесникова виновным и приговорил его к пяти годам заключения условно, а также взыскал с него 800 тысяч рублей штрафа», - сказал представитель суда.

Колесников свою вину признал и заключил сделку со следствием, в связи с чем его дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось судом в особом порядке. Также Колесников возместил вменяемый ему ущерб в размере 15 млн рублей.

Особый порядок предусматривает полное признание вины, дачу показаний, изобличающих других фигурантов дела, а также рассмотрение дела в суде без исследования доказательств и допроса свидетелей. Кроме того, срок наказания не может превышать две трети максимального срока по вменяемой статье.

В ноябре 2016 года стало известно, что досудебное соглашение со следствием заключили бизнесмен Никита Колесников, руководитель компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов. Все трое, по данным источников, полностью признали свою вину и дали показания на других подозреваемых, после чего были отпущены из СИЗО.

Остальные фигуранты дела, узнав о соглашении, также признали свою причастность к хищениям и собрали около 10 млн рублей на погашение ущерба. Однако они не были отпущены из СИЗО.

Эти подозреваемые — замминистра культуры Григорий Пирумов, директор госпредприятия «Центрреставрация» Олег Иванов, глава департамента управления имуществом Минкульта Борис Мазо, глава «Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и бизнесмен Владимир Сванбек, руководивший проектами «Балтстроя».