Один из авторов Конституции России скончался в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на 84-м году жизни скончался один из разработчиков Конституции России, профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Михаил Иванович Кукушкин, сообщается на сайте вуза.

Смерть наступила 19 июля. Причины смерти не уточняются.

Кукушкин занимался разработкой проекта Конституции РФ 1993 года: принимал участие в Конституционном совещании, в деятельности рабочей группы по работе с результатами всенародного обсуждения проекта Конституции РФ, по итогам работы которой проект основного закона страны был вынесен на всенародное голосование.

Активное участие принимал в подготовке научно-педагогических кадров. Выступал научным консультантом при подготовке семи докторских диссертаций, осуществлял научное руководство при подготовке 24 кандидатских диссертаций.

В 1965 году его приняли на работу в Свердловский юридический институт (позже — УрГЮУ). Через четыре года юрист защитил кандидатскую диссертацию, а еще через пять лет — докторскую. В 1986 году Кукушкина назначили ректором учебного заведения, на этой должности он прослужил 15 лет. До 1998 года возглавлял кафедру конституционного права вуза.

За время профессиональной деятельности Кукушкин опубликовал больше 130 научных работ, а также принимал участие в разработке Устава Свердловской области и других региональных законов.

Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года и официально вступила в силу 25 декабря. В процессе разработки один проект документа представили участники Конституционной комиссии, другой — участники Конституционного совещания (куда входил Кукушкин). В итоге за основу был принят второй проект.