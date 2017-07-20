В Азербайджане российский блогер получил три года за поездки в Нагорный Карабах

Российский путешественник и блогер Александр Лапшин приговорен в Азербайджане к трем годам колонии общего режима по статьям о публичных призывах, направленных против государства, и нарушении госграницы, сообщает РИА Новости.

Лапшина осудили за неоднократные поездки в Нагорный Карабах, из-за которых он с 2011 года находился в «черном списке» МИД Азербайджана. В 2015 году он смог попасть в Азербайджан по украинскому паспорту, где значился как «Олександр». Это стало поводом для возбуждения уголовного дела и объявления Лапшина в розыск. Также блогер, отмечают в Азербайджане, 6 апреля и 29 июня 2016 года выступил с призывами признать независимость Нагорно-Карабахской республики.

Блогера задержали в декабре 2016 года в Белоруссии по требованию азербайджанской стороны. Хотя Россия и Израиль (он гражданин обеих стран) выступали против, Лапшин был экстрадирован в Азербайджан.

«Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями», — заявил Лапшин в последнем слове 19 июля.

Обвинение просило приговорить Лапшина к 6,5 года лишения свободы.