У сенатора Джона Маккейна нашли рак мозга

Член Сената США от Республиканской партии Джон Маккейн перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, говорится в заявлении, опубликованном на сайте сенатора.

У 80-летнего Маккейна нашли агрессивную форму опухоли мозга – глиобластому. Опухоль удалили, в настоящее время сенатор проходит реабилитацию у себя дома в Аризоне.

Президент США Дональда Трамп, а также бывший американский лидер Барак Обама и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон пожелали Маккейну скорейшего выздоровления.

Отметим, Маккейн последовательно выступает с критикой в отношении России и неоднократно выступал за ужесточение антироссийских санкций.

Melania and I send our thoughts and prayers to Senator McCain, Cindy, and their entire family. Get well soon. https://t.co/fONWVlmYyz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июля 2017 г.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I've ever known. Cancer doesn't know what it's up against. Give it hell, John. — Barack Obama (@BarackObama) 20 июля 2017 г.