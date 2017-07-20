МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве

Главное управление МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в столичном регионе в ночь на 21 июля, сообщается на сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы вечером 20 июля и ночью с 20 на 21 июля в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 12-17 м/с.

В случае ухудшения погоды, возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, повреждение кровель домов.

Спасатели рекомендуют при сильном ветре по возможности переждать непогоду в капитальном строении. В случае нахождения на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Автовладельцам рекомендуется ставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии - оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.