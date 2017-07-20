В Думе предложили блокировать отдельных пользователей мессенджеров

В законопроект о регулировании мессенджеров добавили пункт о возможной блокировке отдельных пользователей по решению суда, рассказал Vc.ru один из авторов поправок, депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Олег Николаев.

Николаев уточнил, что речь идет не о фильтрации сообщений – поправки предусматривают возможность запретить определенному лицу пользоваться тем или иным мессенджером по решению суда.

В тексте законопроекта появилась норма о том, что мессенджеры обязаны «не допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями» по процедуре, которую определит правительство. Подробности не приводятся.

Между тем, Госдума одобрила законопроект во втором чтении без обсуждения 365 голосами за при одном против, двое воздержались.