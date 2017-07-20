В МЧС опровергли информацию о возбуждении дела против руководства министерства

МЧС России опровергает информацию СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей центрального аппарата министерства, сообщает РИА Новости.

«Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении замначальника одного из региональных управлений МЧС по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в связи с нарушениями при госзакупках. Никто из сотрудников центрального аппарата МЧС в этом деле не фигурирует», — ответили в пресс-службе МЧС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возбуждении дела в отношении сотрудников центрального аппарата и обысках в департаменте развития.

В рамках этого дела в департаменте развития МЧС, который координирует закупочную деятельность, была проведена выемка документов. «Следствию были представлены все интересующие документы», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что никаких задержаний не было.

Представитель МЧС отметил, что министерство закупает только российскую технику, поскольку иное запрещено законом. «Более того, в ходе электронного аукциона, проводимого территориальным органом МЧС, снижение первоначальной цены составило почти 18%. И это открытые данные», — подчеркнули в министерстве.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что ФСБ завела дело по факту превышения должностных полномочий высокопоставленными сотрудниками МЧС при закупках беспилотников по завышенным ценам. По данным издания, в 2015 году МЧС приобрело двести китайских дронов Phantom по 190 тысяч рублей за штуку при том, что их розничная цена составляет около 60 тысяч рублей (при покупке допоборудования - до 100 тысяч рублей).