Кремль отказался вмешиваться в конфликт ЦБ и ГП из-за «Югры»

Кремль не будет вмешиваться в конфликт Банка России и Генеральной прокуратуры, опротестовавшей приказы регулятора относительно банка «Югра», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они, вы знаете, самостоятельный орган. И существует также прокуратура со своей точкой зрения. И в данном случае Кремль не полномочен вмешиваться в эту ситуацию. Кремль не занимается регулированием деятельности кредитно-финансовых организаций», — цитирует Пескова РБК.

Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать действия Генпрокуратуры, но напомнил, что Владимир Путин ранее высоко оценивал деятельность Центробанка по очистке банковского сектора.

«Я вас призываю вспомнить соответствующие заявления президента Путина, которые он давал в отношении Центробанка, где он каждый раз давал достаточно высокую оценку результатам работы финансового мегарегулятора», — подчеркнул Песков.

В октябре 2016 года Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», поддержал стремление Центробанка избавить банковскую систему от неэффективных и ненадежных финансовых учреждений. При этом президент отметил, что такие действия надо было начинать раньше.

«Но лучше поздно, чем никогда», — сказал Путин, призвав при этом Центробанк действовать «очень аккуратно», не допуская нарушения интересов вкладчиков банков.

10 июля ЦБ ввел в банке «Югра» временную администрацию, передав полномочия по управлению Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Регулятор приостановил полномочия акционеров и руководства банка и ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.

19 июля Генпрокуратура оспорила два приказа Банка России, ограничивающих деятельность банка «Югра», указав, что из-за выплат бюджет понесет значительные потери (170 миллиардов рублей). По версии Генпрокуратуры, «Югра» выполняла все нормативы и обладала необходимым запасом ликвидности.

Несмотря на возражения Генпрокуратуры, 20 июля АСВ объявило о начале страховых выплат вкладчикам «Югры».