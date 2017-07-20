Путин утвердил основы госполитики в военно-морской деятельности до 2030 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, сообщает РИА Новости.

Документ определяет цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 года, а также роль и место Военно-Морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России.

Обеспечить реализацию основ госполитики в области военно-морской деятельности поручено правительству РФ.

Данный указ вступает в силу со дня подписания.