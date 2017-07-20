20 июля 2017, 18:24
Путин утвердил основы госполитики в военно-морской деятельности до 2030 года
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года, сообщает РИА Новости.
Документ определяет цели, задачи, приоритетные направления и механизмы реализации госполитики РФ в области военно-морской деятельности до 2030 года, а также роль и место Военно-Морского Флота, сил и средств органов ФСБ РФ в военной составляющей морского потенциала России.
Обеспечить реализацию основ госполитики в области военно-морской деятельности поручено правительству РФ.
Данный указ вступает в силу со дня подписания.
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