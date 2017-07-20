«Охотник за планетами» приступил к работе в Чили

В обсерватории Ла-Силья в Чили прошли первые наблюдения с полнообзорной камерой MASCARA (Multi-site All-Sky CAmeRA), сообщает пресс-релиз Европейской Южной обсерватории (ESO). Новый инструмент будет искать экзопланеты методом транзитов (то есть, регистрировать периодические затмения звезд проходящими перед ними планетами), а также использоваться для создания каталога экзопланет, для определения характеристик которых необходимы более детальные наблюдения.

Соглашение об установке MASCARA было подписано Европейской Южной обсерваторией и Лейденским университетом в июне прошлого года. Она стала вторым подобным астрономическим инструментом, ее аналог работает в северном полушарии в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма (Канарские острова). «Такие станции необходимы как в северном, так и в южном полушариях для получения изображений всего неба в целом, – говорит Игнас Снеллен (Ignas Snellen) из Лейденского университета, руководитель проекта MASCARA. – Теперь, с установкой второй станции на Ла-Силья, мы можем отслеживать почти все яркие звезды земного неба».

Установка MASCARA создана в Лейденском университете для поиска планет. Она представляет собой комплект камер в термостатируемом контейнере. В ее состав входит пять цифровых камер, собранных из стандартных промышленных компонентов. Маленький «охотник за планетами» проводит многократные повторяющиеся измерения блеска тысяч звезд и с помощью специального программного обеспечения выявляет в нем слабые периодические колебания, вызванные прохождениями планет перед дисками своих материнских звезд. Общее поле зрения инструмента охватывает почти все небо в месте его установки. MASCARA может отслеживать звезды не слабее примерно 8.4 звездной величины, что примерно вдесятеро слабее, чем те, которые видны невооруженным глазом в темную ясную ночь. Благодаря своей конструкции, камера MASCARA менее чувствительна к погодным условиям, чем другие инструменты. Поэтому наблюдения могут идти даже при частичной облачности, что дает выигрыш наблюдательного времени.

Павильон MASCARA. Фото: ESO/G. Otten, G. J. Talens

Главная задача камеры MASCARA – искать экзопланеты вокруг самых ярких звезд неба, которые еще не исследованы ни космическими, ни наземными программами. Целевая популяция планет, которые будут обнаруживаться с интрументом MASCARA – это в основном “горячие Юпитеры”, газовые гиганты, физически похожие на Юпитер, но обращающиеся вокруг своих родительских звезд на очень близком расстоянии, с орбитальным периодом всего несколько часов. Из-за близости к центральному светилу температура их поверхности очень высока. Методом лучевых скоростей, основанным на измерении гравитационного воздействия планет на движение родительских звезд, уже найдены десятки «горячих Юпитеров».

«О планетах, открытых методом лучевых скоростей, пока удается узнать не очень много: требуются значительно лучшие способы получения прямых изображений, чтобы можно было отделять слабое свечение планет от света их материнских звезд, – говорит Снеллен. А вот характеристики планет, затмевающих свои родительские звезды, определить легко».

MASCARA в принципе может находить также «сверх-Земли» и планеты размеров Нептуна. Ожидается, что в результате наблюдений с новым инструментом будет создан каталог ярких околосолнечных объектов, которые затем можно было бы наблюдать с целью уточнения их характеристик, в частности, детально исследовать планетные атмосферы.