Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 июля 2017, четверг, 17:57
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
20 июля 2017, 14:40
New Horizons Аргентина астрономия

Аргентинцы выключили свет для помощи астрономам

Объект пояса Койпера в представлении художника
Объект пояса Койпера в представлении художника
NASA, ESA, G. Bacon (STScI)

Астрономы смогли узнать новые данные об объекте пояса Койпера, который известен как 2014 MU69. Это небесное тело стало широко известно в 2015 году, когда было объявлено, что именно к нему отправится автоматический космический аппарат New Horizon, завершивший исследования Плутона.

 
NASA/JHUAPL/SwRI

Благодаря космическому телескопу «Хаббл» астрономам были известны параметры орбиты 2014 MU69. В прошедшее воскресенье произошло покрытие 2014 MU69 одной из звезд. Ученые НАСА приготовили 24 портативных телескопа для наблюдения за этим событием. Оптимальным местом для этого оказался юг Аргентины. Ученые договорились с несколькими фермерами об установке телескопов на их пастбищах, а также получили горячую поддержку от всего местного населения и властей. Жители нескольких улиц в окрестностях аргентинского города Комодоро-Ривадавия выключили свет в своих домах, а шоссе было перекрыто на два часа, чтобы световое загрязнение не помешало наблюдать момент покрытия. Некоторые телескопы пришлось окружить грузовыми фурами для защиты от сильного ветра.

В итоге пять из 24 телескопов смогли зафиксировать, как всего на 200 миллисекунд свет звезды был перекрыт прошедшим перед ней 2014 MU69. Этого оказалось достаточно, чтобы уточнить информацию форме и размерах этого объекта. По словам одного из организаторов наблюдений, астронома НАСА Алекса Паркера (Alex Parker) на обработку полученных данных уйдет некоторое время, а затем результаты будут опубликованы.

Ожидается, что New Horizon достигнет 2014 MU69 к началу 2019 года.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.