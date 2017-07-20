Аргентинцы выключили свет для помощи астрономам

Астрономы смогли узнать новые данные об объекте пояса Койпера, который известен как 2014 MU69. Это небесное тело стало широко известно в 2015 году, когда было объявлено, что именно к нему отправится автоматический космический аппарат New Horizon, завершивший исследования Плутона.

NASA/JHUAPL/SwRI

Благодаря космическому телескопу «Хаббл» астрономам были известны параметры орбиты 2014 MU69. В прошедшее воскресенье произошло покрытие 2014 MU69 одной из звезд. Ученые НАСА приготовили 24 портативных телескопа для наблюдения за этим событием. Оптимальным местом для этого оказался юг Аргентины. Ученые договорились с несколькими фермерами об установке телескопов на их пастбищах, а также получили горячую поддержку от всего местного населения и властей. Жители нескольких улиц в окрестностях аргентинского города Комодоро-Ривадавия выключили свет в своих домах, а шоссе было перекрыто на два часа, чтобы световое загрязнение не помешало наблюдать момент покрытия. Некоторые телескопы пришлось окружить грузовыми фурами для защиты от сильного ветра.

В итоге пять из 24 телескопов смогли зафиксировать, как всего на 200 миллисекунд свет звезды был перекрыт прошедшим перед ней 2014 MU69. Этого оказалось достаточно, чтобы уточнить информацию форме и размерах этого объекта. По словам одного из организаторов наблюдений, астронома НАСА Алекса Паркера (Alex Parker) на обработку полученных данных уйдет некоторое время, а затем результаты будут опубликованы.

Ожидается, что New Horizon достигнет 2014 MU69 к началу 2019 года.