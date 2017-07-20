Владимир Соловьев снимет предвыборный фильм о Путине

В рамках предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина будет снят еще один фильм о нем – на этот раз россиянами, сообщает «Дождь» со ссылкой на осведомленные источники.

Съемками займется кинокомпания «Мастерская» Саиды Медведевой, а интервью с президентом проведет телеведущий Владимир Соловьев.

Собеседник телеканала в компании-производителе и источник в Кремле утверждают, что работа над фильмом уже началась. Путина будут снимать во время работы и в рабочих поездках. Одну из бесед с президентом якобы запишут до 23 июля в резиденции в Ново-Огарево.

Источники признают, что фильм станет частью предвыборной кампании Путина и готовится к выборам президента (пройдут в марте 2018 года). Его покажет один из федеральных каналов, вероятнее всего, «Россия».

Медведева и Соловьев ранее уже снимали кино о Путине. Фильм под названием «Президент» вышел в 2015 году и был посвящен 15-летию нахождения Владимира Путина у власти.