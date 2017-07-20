Дума утвердила ужесточение наказания за склонение к суициду

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, приравнивающий по срокам уголовную ответственность за принуждение к суициду и за убийство, сообщает РИА Новости.

Максимальное наказание, предусматриваемое в законопроекте за это преступление, — 15 лет лишения свободы.

Документ был внесен в понедельник председателем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и его первым заместителем Эрнестом Валеевым.

Действующим законодательством склонение к самоубийству (статья 110.1 УК РФ) карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства (статья 110 УК РФ) — от пяти до восьми лет.

По новому закону склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (согласно действующему законодательству лишение свободы предполагается на срок до 5 лет).

При этом предусмотрена повышенная ответственность за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины. За эти преступления предполагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет (сейчас — лишением свободы на срок до 4 лет). То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ (включая интернет), будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 15 лет (в действующем законодательстве предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет).