Минобороны Украины сообщило о гибели в Донбассе за сутки девяти украинских военных

В ходе вооруженного конфликта в Донбассе за сутки, по предварительным данным, девять военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли и еще пятеро были ранены, передает «Интерфакс».

По информации спикера Минобороны Андрея Лысенко, в 4 утра 20 июля противник открыл огонь из минометов, артиллерии, танков и систем «Град-П» («Партизан») в районе села Красногоровка(мариупольское направление). При обстреле погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Украины и двое получили ранения. Еще один боец был убит на донецком направлении при обстреле села Новгородского, один погиб в результате обстрела в Марьинке.

Кроме этого, по словам Лысенко, в Новотошковке группа украинских военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего три человека погибли, еще трое ранены.

С начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, восемь из них из тяжелого вооружения, заявил представитель Минобороны Украины.

Между тем, по данным из Донецка, за сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали 30 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», - заявил журналистам представитель Минобороны ДНР.

По его словам, три дома, магазин и газопровод получили повреждения в Донецке и Докучаевске, ранения получили три человека - двое мужчин и одна женщина.