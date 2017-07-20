20 июля 2017, 15:45
В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым
В Москве прошла церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым, сообщает «Вечерняя Москва».
Церемония прошла в Доме кино Союза кинематографистов. Проститься с актером пришли народный артист РФ, председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, актеры Павел Деревянко и Оксана Акиньшина, кинорежиссеры Вадим Абдрашитов и Сергей Русаков, советник посольства Казахстана в РФ Ерлан Байжанов и другие общественные и культурные деятели.
Напомним, 74-летний Толоконников скончался 16 июля.
Актер получил широкую известность в 1988 году, снявшись в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Всего за свою карьеру Толоконников сыграл более 50 ролей в кино.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое