В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым

В Москве прошла церемония прощания с актером Владимиром Толоконниковым, сообщает «Вечерняя Москва».

Церемония прошла в Доме кино Союза кинематографистов. Проститься с актером пришли народный артист РФ, председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, актеры Павел Деревянко и Оксана Акиньшина, кинорежиссеры Вадим Абдрашитов и Сергей Русаков, советник посольства Казахстана в РФ Ерлан Байжанов и другие общественные и культурные деятели.

Напомним, 74-летний Толоконников скончался 16 июля.

Актер получил широкую известность в 1988 году, снявшись в экранизации повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Всего за свою карьеру Толоконников сыграл более 50 ролей в кино.